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Кравец и Тамбиев войдут в тренерский штаб Сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала

Кравец и Тамбиев войдут в тренерский штаб Сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала
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Тренерский штаб сборной легионеров усилят два главных тренера клубов КХЛ. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец войдут в тренерский штаб Майк Кинэна и Майка Пелино на ближайшем Кубке Первого канала.

Напомним, декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Отметим, что в течение сезона «СКА Арена» не используется для проведения матчей КХЛ.

В традиционном декабрьском турнире примут участие сборные Казахстана, Беларуси, сборная «Россия 25» и впервые в истории заявлена Сборная мира КХЛ, состоящая из легионеров лиги.

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