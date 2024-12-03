Кравец и Тамбиев войдут в тренерский штаб Сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала

Тренерский штаб сборной легионеров усилят два главных тренера клубов КХЛ. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец войдут в тренерский штаб Майк Кинэна и Майка Пелино на ближайшем Кубке Первого канала.

Напомним, декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Отметим, что в течение сезона «СКА Арена» не используется для проведения матчей КХЛ.

В традиционном декабрьском турнире примут участие сборные Казахстана, Беларуси, сборная «Россия 25» и впервые в истории заявлена Сборная мира КХЛ, состоящая из легионеров лиги.