Терещенко жёстко высказался о демотивации игроков «Авангарда» после увольнения Звягина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко жёстко высказался о демотивации игроков «Авангарда» после увольнения Сергея Звягина с поста исполняющего обязанности главного тренера омского клуба.

— Как Звягин воспринимался в глазах игроков после того, как его разжаловали в исполняющего обязанности главного тренера?

— Ты выходишь и выполняешь свою работу. Это и есть профессионализм. Без разницы. Я объясню: профессионал каждый день доказывает свою состоятельность, что он достоин играть, получать зарплату. Но если ты думаешь, что у тебя главный тренер другой, тогда вешайте коньки на гвоздь, заканчивайте с хоккеем.

Во-первых, это твоё имя, во-вторых, имя клуба, за который ты играешь. Это и есть твоё профессиональное отношение к хоккею. Помимо главного тренера, есть сотрудники клуба, это целая плеяда работников, которая работает во благо общего дела. Спустя рукава играть – так не работает. Тогда ничего хорошего не будет.

— «Авангард» в последних матчах выглядел эмоционально выхолощенным или даже пустым, согласитесь?

— Может быть, Звягин не нашёл каких-то слов. Я ответственности с него не снимаю, он был главным тренером. Я не знаю всей ситуации, но это твоё имя, которое дальше тебе даёт работать. Я не про тренера говорю даже, а про игроков. Выходите и выполняйте работу. В одну сторону это не работает, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.