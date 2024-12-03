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Михаил Кравец высказался о своём назначении в тренерский штаб Сборной мира КХЛ

Михаил Кравец высказался о своём назначении в тренерский штаб Сборной мира КХЛ
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец высказался о своём назначении в тренерский штаб Сборной мира КХЛ на грядущий Кубок Первого канала.

«Мне позвонили из руководства лиги и рассказали о такой возможности. В принципе, было легко согласиться, тем более что турнир проходит в Санкт-Петербурге на таком прекрасном стадионе. В этом сезоне работаю с иностранными игроками, поэтому специфику и структуру понимаю. Такой опыт работы на краткосрочном турнире будет полезен для меня – пообщаться с коллегами, почерпнуть что-то новое от Майка Кинэна и Майка Пелино, которые успешно работали в КХЛ и Северной Америке», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

Напомним, декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Отметим, что в течение сезона «СКА Арена» не используется для проведения матчей КХЛ.

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