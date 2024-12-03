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«Это было непростое испытание». Вячеслав Фетисов высказался о своей игре в НХЛ

«Это было непростое испытание». Вячеслав Фетисов высказался о своей игре в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о своих ощущениях от поездок за границу в советское время и попадании в НХЛ.

— Когда вы выезжали за границу, чувствовали, что отличаетесь от других?
— Многие сейчас говорят, что европейский хоккей был круче, чем американский. И мы, и Чехословакия, у них была фантастическая команда по всем параметрам. Мы каждый год ведь играли и в 70-80% побеждали. Для нас это не было каким-то откровением.

Но одно дело, когда ты играешь в команде, а другое — когда ты приехал. Я приехал в команду, которая по итогам предыдущего сезона была последней в лиге. Тебе 31 год, ты привык играть в интересный, красивый и конструктивный хоккей, и ты сталкиваешься с теми, кто тебя вообще не понимает. Это было непростое испытание. Видимо, они приглашали для какой-то миссии, и команда через семь лет стала обладателем Кубка Стэнли (Фетисов оказался в «Нью-Джерси» в 1989 году, «Дэвилз» выиграли трофей в 1995-м. — Прим. «Чемпионата»). Из худшей стала лучшей. Какую-то философию мы всё-таки заложили, когда приехали туда играть.

Непростая история была, а ещё Холодная война, большой Нью-Йорк, играешь в «Нью-Джерси», а это экстремистские отношения прессы ко всему советскому. А это ведь ещё Советский Союз был, 1989 год. Это была дополнительная нагрузка, болельщики и такое прочее. Даже в команде, особенно американские ребята, они нас ненавидели.

Когда ты заходишь в раздевалку, ты понимаешь, что здесь твоя команда, ты знаешь, что тебе прикроют спину, если что-то произойдёт, а здесь этого не чувствуешь. Тебе, на самом деле, не до хоккея. Ты должен остерегаться всего, даже от своих. Это была непростая история с двумя выходами: вернуться обратно или добиваться уважения, побед и авторитета там», — сказал Фетисов в интервью Роману Костомарову на Rutube-канале.

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