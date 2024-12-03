Фетисов — об отъезде в НХЛ: сказал президенту, что не имею права бежать из своей страны

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как боролся с соблазном остаться жить в Америке после перехода в НХЛ.

— В то время, когда вы уехали, там вроде как были совсем недруги. И здесь вас могли считать предателем. Как бы оказываешься между...

— Конечно, как говорили раньше, был соблазн убежать, но это не моя история. В конце 80-х СССР начал распродавать спортсменов. Футболисты поехали, наверное, на большие контракты, а Госкомспорт платил тысячу долларов в месяц. Все остальные деньги ты должен был сдавать.

Мне сказали, что я поеду первым, заслужил после Олимпиады. Ответил, что мне это пока неинтересно, что тысячу долларов заработаю и так, а прошу дать возможность выиграть вторую Олимпиаду, а потом разговаривать. За период Игр они договорились, что меня продают как раба с потрохами.

Какие деньги должны были они получать, мне неизвестно, я должен был получать тысячу долларов. Я спросил, почему столько, мне ответили, что посол получает столько же, а больше него никто не может получать. Я ответил, пусть он играет в хоккей, а мне и так хорошо. И началась торговля. Понятно, что тогда систему интересовали не права человека, а то, что она должна рулить тобой до конца.

Я принял решение бороться за свои права против непростой системы. Все разбежались, друзья в том числе. Со мной осталась моя жена, родители. Я получил разрешение и подписал контракт напрямую. Спросил про компенсацию. Раньше трансферные деньги, они платились не клубом, который тебя покупал, а игроком, который там должен играть. Беспредел, на самом деле. Счастлив, что сумел выстоять, и систему отбора денег, которую человек заслуживает, получил.

Всё остальное — история. Если бы этого не произошло, наверное, и президент не позвал бы меня министром спорта в 2002 году. Всё что за последнее время мне удалось сделать для моей страны… Хотя соблазнов на тот момент было достаточно, и издевательства со стороны начальников тоже пришлось пережить, но я всех простил.

Каких соблазнов? Да, остаться там. Когда тебе дают контракт, дом, машина последняя, семью привезём, всё, что хочешь. Я сказал президенту, что не имею права бежать из своей страны и никогда этого не сделаю. Поэтому, наверное, меня до сих пор там уважают за все эти моменты и слова», — сказал Фетисов в интервью Роману Костомарову на Rutube-канале.