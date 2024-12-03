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«Этому нельзя научить, натренировать». Фетисов — о мощнейшей пятёрке сборной СССР

«Этому нельзя научить, натренировать». Фетисов — о мощнейшей пятёрке сборной СССР
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре за сборную СССР в составе мощнейшей пятёрки игроков с Сергеем Макаровым, Игорем Ларионовым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.

«Мы получили ответственность стать первой пятёркой страны. Если вспомнить предыдущее поколение, то на этих позициях играли величайшие хоккеисты. Когда получаешь такую ответственность, мотивацию, понимаешь, что всё в твоих руках на тот момент. Мы сложились как семья, друг друга любили, уважали, ценили и играли друг за друга. Это самый главный период моей карьеры, когда мы творили, жили этим.

Этому нельзя научить, натренировать. Мы должны были быть на одной волне, биться за результат, стоять друг за друга и лучше всех тренироваться. Это колоссальный опыт. Всегда благодарю судьбу, что по жизни у меня появились такие братаны», — сказал Фетисов в интервью Роману Костомарову на Rutube-канале.

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