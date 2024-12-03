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Вячеслав Фетисов рассказал, как на НХЛ повлиял советский и российский хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, как на НХЛ повлиял советский и российский хоккей
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о влиянии советского и российского хоккея на Национальную хоккейную лигу. Бывший защитник вспомнил времена, когда он выступал за «Детройт» в составе легендарной русской пятёрки. Фетисов выиграл два Кубка Стэнли с «Ред Уингз» в 1997 и 1998 годах.

«Когда в пятёрку «Детройта» пригласили Игоря Ларионова, мы все, в общем, оказались как рыба, которая на некоторое время побывала на суше, вдруг её бросают обратно в воду, она оживает, и вновь появляется интерес к жизни. Мы буквально с первого матча стали играть вместе, творить. Нам разрешали это делать…

— Как на НХЛ повлиял советский и российский хоккей?
— Думаю, серьёзным образом. Они, наверное, к этому и стремились, изучали наш опыт. Не хочу хвастаться, повторять, но про нас сняли три фильма. Они до сих пор ищут философию этого успеха, почему та команда практически никому не проигрывала», — сказал Фетисов в интервью Роману Костомарову на Rutube-канале.

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