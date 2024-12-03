Защитник Даниил Чайка в ближайшее время подпишет контракт с «Авангардом»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Даниила Чайки в КХЛ, заявил, что игрок обороны в ближайшее время подпишет контракт с омским «Авангардом». Ранее «Вегас» выставил российского защитника на безусловный драфт отказов.

«Да, мы ведём переговоры с «Авангардом» о подписании контракта, находимся на финишной прямой. Скоро увидим Даниила в омском клубе», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Чайка провёл пять матчей в АХЛ и отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-5», в НХЛ ему дебютировать не удалось. Напомним, ранее спортивные права на 22-летнего российского защитника получил омский «Авангард», оформивший обмен с ЦСКА на денежную компенсацию.