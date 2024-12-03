«Клянчить, проситься — бессмысленно». Фетисов об отсутствии России в международном спорте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об отстранении сборных России от международных соревнований.

«Всё зависит от нас. Клянчить, проситься — бессмысленно. Они должны будут попросить нас вернуться обратно, мы должны уважать сами себя. Поднять уровень звания чемпиона России, обладателя Кубка России, те же Гран-при в фигурном катании.

Мы обязаны сегодня этот статус поднять. Из тех же США можно много чего интересного подчеркнуть. Если ты олимпийский чемпион — это хорошо, но если ты чемпион США — это совершенно другой статус. Это и система бесплатного образования, престиж, уважение и много чего.

Почему мы должны говорить, что если сегодня не участвуем в международных соревнованиях, то должны закрывать спорт. Давайте развивать студенческий спорт. Не формально, давайте перестанем заниматься профанацией, давайте будем строить спортивные объекты в университетах, систему соревнований… У нас каждый год десятки мальчишек и девчонок заканчивают детские спортивные школы и уходят в никуда, потратив на это кучу родительских денег.

А тут они перейдут в студенческий спорт, будут дальше заниматься тем делом, которым занимаются с детства, и у многих появится шанс вернуться в профессиональный спорт, о чём они мечтали», — сказал Фетисов в интервью Роману Костомарову на Rutube-канале.