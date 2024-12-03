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«Это наша ошибка». Фетисов — о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом

«Это наша ошибка». Фетисов — о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о выступлении некоторых российских спортсменов под нейтральным флагом на международных соревнованиях.

— Как вы относитесь к спортсменам, которые выступают под нейтральным флагом?
— Считаю, что это наша ошибка, что мы позволили таким образом с нами обращаться. Отняли у нас флаг и гимн. Да, это мы, спортивные чиновники, больше всего в этом виновны. На тот момент я всё время говорил, что да, ребят, есть возможность — езжайте. Вы всё равно вернётесь, вы будете нашими победителями, нашими чемпионами, войдёте в когорту тех великих олимпийских чемпионов.

Каждый принимает решение сам. Поехал бы я, будь передо мною такой выбор? Нет», — сказал Фетисов в интервью Роману Костомарову на Rutube-канале.

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