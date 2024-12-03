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«Ужасающие цифры». Журналист Daily Faceoff — о слабой игре Игоря Шестёркина в сезоне

«Ужасающие цифры». Журналист Daily Faceoff — о слабой игре Игоря Шестёркина в сезоне
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Журналист Daily Faceoff Джонни Лазарус высказался о слабой игре российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в текущем сезоне НХЛ.

«За последние девять матчей в старте Игорь Шестёркин потерпел семь поражений с процентом отражённых бросков 88,2 и коэффициентом надёжности 3.93. Ужасающие цифры, никто этого не отрицает, но вратарская игра ниже среднего уровня является следствием слабой игры команды», – написал Лазарус в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, в начале сезона Игорь Шестёркин отказался от предложения «Рейнджерс» о новом восьмилетнем контракте на $ 88 млн. Россиянин проводит последний сезон по своему текущему контракту.

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