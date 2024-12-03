Патрик Лайне дебютирует за «Монреаль» в ближайшем матче с «Айлендерс»

Нападающий Патрик Лайне дебютирует в регулярном сезоне за «Монреаль Канадиенс» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча пройдёт в ночь на 4 декабря и начнётся в 3:00 мск.

Ожидалось, что Лайне не сможет играть в течение двух-трёх месяцев после травмы колена. Финский нападающий решил не делать операцию и впервые начал кататься на льду 6 ноября.

Напомним, в начале первого периода предсезонного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2) Патрик Лайне пошёл в обводку на чужой синей линии и получил удар в колено от нападающего «листьев» Седрика Пэра, после чего смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала.