Патрик Лайне дебютирует за «Монреаль» в ближайшем матче с «Айлендерс»
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Нападающий Патрик Лайне дебютирует в регулярном сезоне за «Монреаль Канадиенс» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча пройдёт в ночь на 4 декабря и начнётся в 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Ожидалось, что Лайне не сможет играть в течение двух-трёх месяцев после травмы колена. Финский нападающий решил не делать операцию и впервые начал кататься на льду 6 ноября.
Напомним, в начале первого периода предсезонного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2) Патрик Лайне пошёл в обводку на чужой синей линии и получил удар в колено от нападающего «листьев» Седрика Пэра, после чего смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала.
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