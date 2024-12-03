«Детройт» поместил нападающего Патрика Кейна в список травмированных. Как сообщает пресс-служба клуба, форвард получил травму верхней части тела и пропустил уже пять последних матчей команды. Сообщается, что вероятная дата возвращения Кейна в строй наступит в матче с «Оттавой» 6 декабря.

В текущем сезоне Кейн провёл 20 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. 36-летний нападающий выступает за «Ред Уингз» с прошлого сезона.

Всего в НХЛ на счету Кейна 125 матчей в регулярных чемпионатах, в которых американский нападающий набрал 1294 очка — забил 474 гола и отдал 820 результативных передач.