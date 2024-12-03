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«Лада» во второй раз в сезоне всухую обыграла «Северсталь»

«Лада» во второй раз в сезоне всухую обыграла «Северсталь»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и череповецкой «Северсталью». Сухую победу одержали хозяева со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Фисенко (Шараканов, Алтыбармакян) – 20:15 (5x5)    

Единственный гол в матче на первой минуте второго периода забил нападающий «Лады» Михаил Фисенко, которому ассистировали Магомед Шараканов и Андрей Алтыбармакян. Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Лада» во второй раз в текущем сезоне обыграла «Северсталь», не позволив череповчанам забросить ни одной шайбы. В первой личной встрече сезона тольяттинская команда обыграла «Северсталь» в Череповце со счётом 3:0.

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