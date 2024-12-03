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Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», «Ак Барс» забил с середины площадки

Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», «Ак Барс» забил с середины площадки
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт второй период — счёт 3:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5)     0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5)     1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5)     2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5)     3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5)     4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5)    

В середине второго периода при счёте 3:1 в пользу «Динамо» в зоне атаки игрок бело-голубых нарушил правила, задержав клюшку соперника при падении на лёд. Судья поднял руку, сигнализируя о нарушении правил. Голкипер «Динамо» Хантер Миска, вероятно, подумал, что арбитр собирается наказать игрока «Ак Барса», и побежал на скамейку запасных, оставив ворота пустыми. Нападающий казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота с центра площадки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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