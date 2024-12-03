Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», «Ак Барс» забил с середины площадки

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт второй период — счёт 3:3.

В середине второго периода при счёте 3:1 в пользу «Динамо» в зоне атаки игрок бело-голубых нарушил правила, задержав клюшку соперника при падении на лёд. Судья поднял руку, сигнализируя о нарушении правил. Голкипер «Динамо» Хантер Миска, вероятно, подумал, что арбитр собирается наказать игрока «Ак Барса», и побежал на скамейку запасных, оставив ворота пустыми. Нападающий казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота с центра площадки.

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