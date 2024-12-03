Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», «Ак Барс» забил с середины площадки

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Идёт второй период — счёт 3:3.
В середине второго периода при счёте 3:1 в пользу «Динамо» в зоне атаки игрок бело-голубых нарушил правила, задержав клюшку соперника при падении на лёд. Судья поднял руку, сигнализируя о нарушении правил. Голкипер «Динамо» Хантер Миска, вероятно, подумал, что арбитр собирается наказать игрока «Ак Барса», и побежал на скамейку запасных, оставив ворота пустыми. Нападающий казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота с центра площадки.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 декабря 2024
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:00
-
19:50
-
19:30
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:25
-
16:55
-
16:20
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:07
-
14:50
-
14:37
-
14:25
-
14:22
-
14:14
-
14:00
-
13:43
-
13:35
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:40
-
12:30