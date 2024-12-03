Иван Бочаров установил клубный рекорд «Торпедо» по продолжительности «сухой» серии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». После второго периода — счёт 2:2.

Голкипер «Торпедо» Иван Бочаров пропустил первую шайбу в матче в середине второго периода. «Сухая» серия вратаря составила 220 минут и 31 секунду. Бочаров установил клубный рекорд «Торпедо» по продолжительности серии без пропущенных шайб. Этот результат является лучшим в текущем сезоне и личным рекордом Бочарова.

Эта «сухая» серия стала 11-й по продолжительности среди вратарей КХЛ в истории лиги.