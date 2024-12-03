Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Бочаров установил клубный рекорд «Торпедо» по продолжительности «сухой» серии

Иван Бочаров установил клубный рекорд «Торпедо» по продолжительности «сухой» серии
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». После второго периода — счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гончарук (Кагарлицкий) – 13:56 (5x5)     2:0 Абрамов (Гончарук, Кагарлицкий) – 29:26 (5x5)     2:1 Пресс (Джонсон) – 34:53 (5x3)     2:2 Зернов (Михайлис, Силантьев) – 38:25 (5x5)     3:2 Абрамов – 49:32 (5x5)    

Голкипер «Торпедо» Иван Бочаров пропустил первую шайбу в матче в середине второго периода. «Сухая» серия вратаря составила 220 минут и 31 секунду. Бочаров установил клубный рекорд «Торпедо» по продолжительности серии без пропущенных шайб. Этот результат является лучшим в текущем сезоне и личным рекордом Бочарова.

Эта «сухая» серия стала 11-й по продолжительности среди вратарей КХЛ в истории лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android