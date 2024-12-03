Иван Бочаров установил клубный рекорд «Торпедо» по продолжительности «сухой» серии
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». После второго периода — счёт 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3-й период
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гончарук (Кагарлицкий) – 13:56 (5x5) 2:0 Абрамов (Гончарук, Кагарлицкий) – 29:26 (5x5) 2:1 Пресс (Джонсон) – 34:53 (5x3) 2:2 Зернов (Михайлис, Силантьев) – 38:25 (5x5) 3:2 Абрамов – 49:32 (5x5)
Голкипер «Торпедо» Иван Бочаров пропустил первую шайбу в матче в середине второго периода. «Сухая» серия вратаря составила 220 минут и 31 секунду. Бочаров установил клубный рекорд «Торпедо» по продолжительности серии без пропущенных шайб. Этот результат является лучшим в текущем сезоне и личным рекордом Бочарова.
Эта «сухая» серия стала 11-й по продолжительности среди вратарей КХЛ в истории лиги.
Комментарии
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