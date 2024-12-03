Дубль Барабанова принёс «Ак Барсу» волевую победу над московским «Динамо»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Волевую победу одержали казанцы со счётом 5:4.
Отметим, что на 14-й минуте матча бело-голубые вели со счётом 2:0 — отличились Максим Джиошвили и Дмитрий Рашевский. В середине второго периода команды обменялись голами. При счёте 3:1 в пользу «Динамо» вратарь бело-голубых Хантер Миска совершил грубейшую ошибку, убежав с ворот на отложенном штрафе бело-голубых. Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поразил пустые ворота с центра площадки и сократил отставание до минимума. В течение следующих 10 минут казанцы забросили ещё три шайбы — дубль на счету Александра Барабанова. Никита Гусев в концовке матча сократил отставание в счёте, но на большее бело-голубых не хватило.
«Ак Барс» одержал волевую победу и выиграл третий матч кряду.
- 3 декабря 2024
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