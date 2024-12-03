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Ак Барс — Динамо, результат матча 3 декабря, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

Дубль Барабанова принёс «Ак Барсу» волевую победу над московским «Динамо»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и московским «Динамо». Волевую победу одержали казанцы со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5)     0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5)     1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5)     2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5)     3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5)     4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5)     5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5)     5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)    

Отметим, что на 14-й минуте матча бело-голубые вели со счётом 2:0 — отличились Максим Джиошвили и Дмитрий Рашевский. В середине второго периода команды обменялись голами. При счёте 3:1 в пользу «Динамо» вратарь бело-голубых Хантер Миска совершил грубейшую ошибку, убежав с ворот на отложенном штрафе бело-голубых. Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поразил пустые ворота с центра площадки и сократил отставание до минимума. В течение следующих 10 минут казанцы забросили ещё три шайбы — дубль на счету Александра Барабанова. Никита Гусев в концовке матча сократил отставание в счёте, но на большее бело-голубых не хватило.

«Ак Барс» одержал волевую победу и выиграл третий матч кряду.

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