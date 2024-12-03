Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков может сыграть в ближайшем матче с «Сиэтлом». Голкиперу ещё нужно пройти финальный тест перед окончательным одобрением. Российский голкипер пропустил четыре матча из-за сотрясения.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я думаю, ему нужно пройти ещё один тест, возможно, прежде чем ему разрешат играть. Но он выглядит хорошо, так что надеюсь, что всё получится.

Он агрессивный вратарь и должен делать то, что должен. В игре будут происходить странные вещи. Вот каким вратарём он должен быть, чтобы быть хорошим голкипером. Так что я рад, что он снова в деле», — цитирует главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора пресс-служба клуба.

Вратарь не играл с 24 ноября из-за сотрясения мозга. Он получил травму в овертайме матча НХЛ с «Коламбусом» (4:5 Б) после случайного удара коленом в голову от партнёра – защитника Шона Уокера. Напомним, 25-летний Кочетков проводит в составе «Каролины» уже четвёртый сезон. В КХЛ он играл за «Торпедо», «Витязь», СКА, «Сочи».