«Металлург» одержал волевую победу над «Торпедо» в гостевом матче с восемью голами

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативном матче одержали магнитогорцы со счётом 5:3.

На 14-й минуте броском в ближний угол счёт открыл нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук. Хозяева удвоили преимущество в середине второго периода благодаря голу Михаила Абрамова. «Металлург» получил двойное численное большинство в конце второго периода, которое реализовал Робин Пресс. Вскоре счёт сравнял Денис Зернов. В третьем периоде сначала Абрамов оформил дубль и вновь вывел «Торпедо» вперёд. Затем магнитогорцы ответили двумя быстрыми шайбами в исполнении Александра Петунина и Данилы Юрова. Голом в пустые ворота отметился Владислав Ерёменко.

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