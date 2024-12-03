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Торпедо — Металлург, результат матча 3 декабря, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

«Металлург» одержал волевую победу над «Торпедо» в гостевом матче с восемью голами
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Победу в результативном матче одержали магнитогорцы со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гончарук (Кагарлицкий) – 13:56 (5x5)     2:0 Абрамов (Гончарук, Кагарлицкий) – 29:26 (5x5)     2:1 Пресс (Джонсон) – 34:53 (5x3)     2:2 Зернов (Михайлис, Силантьев) – 38:25 (5x5)     3:2 Абрамов – 49:32 (5x5)     3:3 Петунин (Паливко, Юров) – 51:58 (5x5)     3:4 Юров (Вовченко) – 54:36 (5x5)     3:5 Ерёменко (Петунин) – 59:52 (en)    

На 14-й минуте броском в ближний угол счёт открыл нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук. Хозяева удвоили преимущество в середине второго периода благодаря голу Михаила Абрамова. «Металлург» получил двойное численное большинство в конце второго периода, которое реализовал Робин Пресс. Вскоре счёт сравнял Денис Зернов. В третьем периоде сначала Абрамов оформил дубль и вновь вывел «Торпедо» вперёд. Затем магнитогорцы ответили двумя быстрыми шайбами в исполнении Александра Петунина и Данилы Юрова. Голом в пустые ворота отметился Владислав Ерёменко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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