Главные тренеры КХЛ проиграли все матчи текущего сезона в свой день рождения

Главные тренеры КХЛ проиграли все матчи текущего сезона в свой день рождения. В сегодняшнем матче в Нижнем Новгороде «Торпедо» уступило магнитогорскому «Металлургу» (3:5) в день рождения главного тренера Игоря Ларионова.

Ранее в текущем сезоне состоялось ещё два матча, в которых команды проигрывали в дни рождения главных тренеров. 1 октября «Спартак» проиграл «Трактору» (2:3 Б) в день рождения Алексея Жамнова. 26 сентября «Адмирал» (2:4) проиграл «Торпедо», когда Леонид Тамбиев праздновал своё 54-летие.

В текущем сезоне состоятся ещё пять матчей в дни рождения главных тренеров одной из участвующих команд:

30 января – Бенуа Гру. «Трактор» против «Витязя».

14 февраля – Виктор Козлов. «Салават Юлаев» против «Ак Барса».

28 февраля – Павел Десятков. «Витязь» против «Сибири».

15 марта – Дмитрий Квартальнов. «Динамо» Мн против «Салавата Юлаева».

18 марта – Николай Заварухин. «Автомобилист» против «Салавата Юлаева».