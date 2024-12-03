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Главные тренеры КХЛ проиграли все матчи текущего сезона в свой день рождения

Главные тренеры КХЛ проиграли все матчи текущего сезона в свой день рождения
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Главные тренеры КХЛ проиграли все матчи текущего сезона в свой день рождения. В сегодняшнем матче в Нижнем Новгороде «Торпедо» уступило магнитогорскому «Металлургу» (3:5) в день рождения главного тренера Игоря Ларионова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гончарук (Кагарлицкий) – 13:56 (5x5)     2:0 Абрамов (Гончарук, Кагарлицкий) – 29:26 (5x5)     2:1 Пресс (Джонсон) – 34:53 (5x3)     2:2 Зернов (Михайлис, Силантьев) – 38:25 (5x5)     3:2 Абрамов (Гончарук) – 49:32 (5x5)     3:3 Петунин (Паливко, Юров) – 51:58 (5x5)     3:4 Юров (Вовченко) – 54:36 (5x5)     3:5 Ерёменко (Петунин) – 59:52 (en)    

Ранее в текущем сезоне состоялось ещё два матча, в которых команды проигрывали в дни рождения главных тренеров. 1 октября «Спартак» проиграл «Трактору» (2:3 Б) в день рождения Алексея Жамнова. 26 сентября «Адмирал» (2:4) проиграл «Торпедо», когда Леонид Тамбиев праздновал своё 54-летие.

В текущем сезоне состоятся ещё пять матчей в дни рождения главных тренеров одной из участвующих команд:

30 января – Бенуа Гру. «Трактор» против «Витязя».
14 февраля – Виктор Козлов. «Салават Юлаев» против «Ак Барса».
28 февраля – Павел Десятков. «Витязь» против «Сибири».
15 марта – Дмитрий Квартальнов. «Динамо» Мн против «Салавата Юлаева».
18 марта – Николай Заварухин. «Автомобилист» против «Салавата Юлаева».

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