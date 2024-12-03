Гатиятулин — о победе над «Динамо»: соперник очень мастеровитый, со своей системой

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Зрелищный матч, соперник очень мастеровитый, со своей системой. Но у нас тоже есть козыри, которые мы можем противопоставить любой команде. Была пауза, три дня мы не катались, возможно, с этим связан такой первый период – было много сумбура. Тем не менее ребята молодцы, хорошо отреагировали на коррективы, которые мы внесли в перерыве. В итоге переломили матч за счёт самоотверженности и самоотдачи, здорово провели два периода.
– Вы хорошо играли второй и третий периоды, но в концовке матча «Динамо» захватило инициативу и едва не сравняло счёт. С чем это связано?
– Мы вели в счёте и при любой возможности заставляли соперника ошибаться в их зоне. «Динамо» чуть поменяло игру – стало играть через длинные передачи, поэтому нам приходилось немного «сворачиваться». Пропустили четвёртый гол, но это игровой момент, тем не менее правильно сыграли в остальных эпизодах, а наши ошибки Тимур Билялов подчистил, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.
- 3 декабря 2024
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