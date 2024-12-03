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Гатиятулин — о победе над «Динамо»: соперник очень мастеровитый, со своей системой

Гатиятулин — о победе над «Динамо»: соперник очень мастеровитый, со своей системой
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Зрелищный матч, соперник очень мастеровитый, со своей системой. Но у нас тоже есть козыри, которые мы можем противопоставить любой команде. Была пауза, три дня мы не катались, возможно, с этим связан такой первый период – было много сумбура. Тем не менее ребята молодцы, хорошо отреагировали на коррективы, которые мы внесли в перерыве. В итоге переломили матч за счёт самоотверженности и самоотдачи, здорово провели два периода.

– Вы хорошо играли второй и третий периоды, но в концовке матча «Динамо» захватило инициативу и едва не сравняло счёт. С чем это связано?
– Мы вели в счёте и при любой возможности заставляли соперника ошибаться в их зоне. «Динамо» чуть поменяло игру – стало играть через длинные передачи, поэтому нам приходилось немного «сворачиваться». Пропустили четвёртый гол, но это игровой момент, тем не менее правильно сыграли в остальных эпизодах, а наши ошибки Тимур Билялов подчистил, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5)     0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5)     1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5)     2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5)     3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5)     4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5)     5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5)     5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)    
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