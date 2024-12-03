Гатиятулин рассказал о своей реакции на курьёзный гол после ошибки вратаря «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о своей реакции на курьёзный гол после ошибки вратаря «Динамо» Хантера Миски. Голкипер покинул ворота, подумав, что отложенный штраф получил игрок «Ак Барса», Илья Сафонов поразил пустые ворота с центра площадки.

– Какая у вас была реакция на шайбу Ильи Сафонова, когда вратарь соперника ошибся?

– Хоккей – быстрая игра, в такие моменты нужно быстро принимать решения. Вратарь соперника это и сделал, но немного ошибся, а мы воспользовались.

– У вашего тренера вратарей Георгия Гелашвили был подобный эпизод, причём в его ворота забил «Ак Барс». Вы не обсуждали это с ним?

– Не вспоминал, но сейчас спрошу у него, может, он поделится этим моментом, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.