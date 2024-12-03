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Гатиятулин рассказал о своей реакции на курьёзный гол после ошибки вратаря «Динамо»

Гатиятулин рассказал о своей реакции на курьёзный гол после ошибки вратаря «Динамо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о своей реакции на курьёзный гол после ошибки вратаря «Динамо» Хантера Миски. Голкипер покинул ворота, подумав, что отложенный штраф получил игрок «Ак Барса», Илья Сафонов поразил пустые ворота с центра площадки.

– Какая у вас была реакция на шайбу Ильи Сафонова, когда вратарь соперника ошибся?
– Хоккей – быстрая игра, в такие моменты нужно быстро принимать решения. Вратарь соперника это и сделал, но немного ошибся, а мы воспользовались.

– У вашего тренера вратарей Георгия Гелашвили был подобный эпизод, причём в его ворота забил «Ак Барс». Вы не обсуждали это с ним?
– Не вспоминал, но сейчас спрошу у него, может, он поделится этим моментом, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5)     0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5)     1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5)     2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5)     3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5)     4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5)     5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5)     5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)    
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