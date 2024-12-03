«Судьи видели одно, все видели другое». Кудашов — о результативной ошибке вратаря «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал курьёзный гол после ошибки голкипера бело-голубых Хантера Миски. Голкипер покинул ворота во время отложенного штрафа, думая, что игрок «Ак Барса» получил удаление. Форвард казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота броском с середины площадки.

– Вы общались с Хантером Миской после матча? Чем объясните его действия в эпизоде с голом Ильи Сафонова?

– Всей арене показалось, что будет удаление у «Ак Барса». Судьи видели нарушение с нашей стороны, мы все прекрасно понимали на скамейке, игроки на льду понимали, что будет удаление. Судьи понимали, кого будут удалять, и должны были как-то это обозначить. Хантер был уверен, что удаление именно в составе «Ак Барса».

– Как судьи должны были показать, что удаление у «Динамо»?

– Это игровой момент. Руками, жестами, разговором. Это сугубо моё мнение, возможно, этого и нельзя было сделать. Судьи видели одно, все видели другое.

– Согласны, что этот гол в какой-то степени надломил «Динамо»?

– Он дал «Ак Барсу» кислород. Гол курьёзный, нам как-то следовало догадаться, кого будут удалять. Мы этого понять не могли, — цитирует Кудашова пресс-служба казанского клуба.