Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«А в чём он виноват?» Кудашов рассказал, почему не заменил Миску после грубой ошибки

«А в чём он виноват?» Кудашов рассказал, почему не заменил Миску после грубой ошибки
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему не заменил голкипера Хантера Миску после грубой ошибки в матче с «Ак Барсом» (4:5).

– Не планировали заменить вратаря после второго периода?
– А в чём он виноват? В голе в пустые ворота? Он подошёл и объяснил: «Думал, что удаление будет у «Ак Барса». И я тоже так думал. Не видел, что Хантер убегает из ворот. Увидел, что «Ак Барс» завладел шайбой и свистка нет, только тогда догадался, а вратарь уже убегал. Все были лицом к борту, общая картинка выглядела так, судьи увидели другое нарушение, — цитирует Кудашова пресс-служба казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5)     0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5)     1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5)     2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5)     3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5)     4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5)     5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5)     5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», «Ак Барс» забил с середины площадки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android