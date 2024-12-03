«А в чём он виноват?» Кудашов рассказал, почему не заменил Миску после грубой ошибки
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему не заменил голкипера Хантера Миску после грубой ошибки в матче с «Ак Барсом» (4:5).
– Не планировали заменить вратаря после второго периода?
– А в чём он виноват? В голе в пустые ворота? Он подошёл и объяснил: «Думал, что удаление будет у «Ак Барса». И я тоже так думал. Не видел, что Хантер убегает из ворот. Увидел, что «Ак Барс» завладел шайбой и свистка нет, только тогда догадался, а вратарь уже убегал. Все были лицом к борту, общая картинка выглядела так, судьи увидели другое нарушение, — цитирует Кудашова пресс-служба казанского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5) 0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5) 1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5) 1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5) 2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5) 3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5) 4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5) 5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5) 5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)
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