«А в чём он виноват?» Кудашов рассказал, почему не заменил Миску после грубой ошибки

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему не заменил голкипера Хантера Миску после грубой ошибки в матче с «Ак Барсом» (4:5).

– Не планировали заменить вратаря после второго периода?

– А в чём он виноват? В голе в пустые ворота? Он подошёл и объяснил: «Думал, что удаление будет у «Ак Барса». И я тоже так думал. Не видел, что Хантер убегает из ворот. Увидел, что «Ак Барс» завладел шайбой и свистка нет, только тогда догадался, а вратарь уже убегал. Все были лицом к борту, общая картинка выглядела так, судьи увидели другое нарушение, — цитирует Кудашова пресс-служба казанского клуба.