Илья Сафонов оценил свой курьёзный гол после грубой ошибки вратаря «Динамо» Миски

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал волевую победу над московским «Динамо» (5:4) и рассказал о курьёзном голе в ворота бело-голубых после грубой ошибки вратаря Хантера Миски. Голкипер побежал на скамейку запасных на отложенном штрафе «Динамо», а Сафонов поразил пустые ворота.
– У вас есть объяснение, что произошло в моменте с вашим голом?
– Не знаю, немного ошибся вратарь, посчитал, что должен быть отложенный штраф. Даже не знаю, лучше адресовать вопрос ему самому.
– Ранее вам делали подобные подарки на льду?
– Мне – нет. Но в детском хоккее была ситуация, когда наш вратарь побежал на скамейку. Линейный арбитр зажёг офсайд, а голкипер подумал, что будет удаление. Тогда нам не забили.
– Согласны, что именно ваш гол надломил «Динамо»?
– Наверное, да. Нам большее стало удаваться на льду в каких-то моментах. Разберём матч и поймём, насколько этот момент повлиял, — цитирует Сафонова пресс-служба казанского клуба.
- 3 декабря 2024
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