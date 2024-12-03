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Илья Сафонов оценил свой курьёзный гол после грубой ошибки вратаря «Динамо» Миски

Илья Сафонов оценил свой курьёзный гол после грубой ошибки вратаря «Динамо» Миски
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Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал волевую победу над московским «Динамо» (5:4) и рассказал о курьёзном голе в ворота бело-голубых после грубой ошибки вратаря Хантера Миски. Голкипер побежал на скамейку запасных на отложенном штрафе «Динамо», а Сафонов поразил пустые ворота.

– У вас есть объяснение, что произошло в моменте с вашим голом?
– Не знаю, немного ошибся вратарь, посчитал, что должен быть отложенный штраф. Даже не знаю, лучше адресовать вопрос ему самому.

– Ранее вам делали подобные подарки на льду?
– Мне – нет. Но в детском хоккее была ситуация, когда наш вратарь побежал на скамейку. Линейный арбитр зажёг офсайд, а голкипер подумал, что будет удаление. Тогда нам не забили.

– Согласны, что именно ваш гол надломил «Динамо»?
– Наверное, да. Нам большее стало удаваться на льду в каких-то моментах. Разберём матч и поймём, насколько этот момент повлиял, — цитирует Сафонова пресс-служба казанского клуба.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5)     0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5)     1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5)     2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5)     3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5)     4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5)     5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5)     5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)    
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