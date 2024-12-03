Козырев — о 0:1 с «Ладой»: мы показали безвольную игру и очередное бездарное большинство

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Ладой» (0:1). Череповецкая команда проиграла оба матча тольяттинскому клубу с сухим счётом. В недавнем матче «Лада» выиграла со счётом 3:0.

«Мы играли против команды, которая строит игру на контратаках и на действиях в обороне. Сегодня она показала, насколько хорошо умеет обороняться. Мы, в свою очередь, показали безвольную игру и очередное бездарное большинство», – цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

Отметим, что в обоих матчах с «Северсталью» голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский оформил шат-аут. Вратарь ранее защищал цвета череповецкого клуба.