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Козырев — о 0:1 с «Ладой»: мы показали безвольную игру и очередное бездарное большинство

Козырев — о 0:1 с «Ладой»: мы показали безвольную игру и очередное бездарное большинство
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Ладой» (0:1). Череповецкая команда проиграла оба матча тольяттинскому клубу с сухим счётом. В недавнем матче «Лада» выиграла со счётом 3:0.

«Мы играли против команды, которая строит игру на контратаках и на действиях в обороне. Сегодня она показала, насколько хорошо умеет обороняться. Мы, в свою очередь, показали безвольную игру и очередное бездарное большинство», – цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

Отметим, что в обоих матчах с «Северсталью» голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский оформил шат-аут. Вратарь ранее защищал цвета череповецкого клуба.

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«Лада» во второй раз в сезоне всухую обыграла «Северсталь»
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Фисенко (Шараканов, Алтыбармакян) – 20:15 (5x5)    
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