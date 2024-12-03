Андрей Кузьменко пропустит ближайший матч по решению тренерского штаба «Калгари»

Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко пропустит предстоящий матч с «Коламбусом» по решению тренерского штаба, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин впервые в текущем сезоне останется вне заявки команды на матч.

За 25 игр текущего сезона 28-летний нападающий забил всего один гол, отдал восемь результативных передач и набрал девять очков. В последних девяти матчах Кузьменко не набрал ни одного очка. Его единственный гол был забит в победном матче «Калгари» со счётом 3:1 с «Чикаго Блэкхоукс» 15 октября.

Ранее Кузьменко раскритиковал свою игру за «Калгари» в текущем сезоне. Россиянин перешёл во «Флэймз» из «Ванкувера» в середине прошлого сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 декабря 2024, среда. 05:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2