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Андрей Кузьменко пропустит ближайший матч по решению тренерского штаба «Калгари»

Андрей Кузьменко пропустит ближайший матч по решению тренерского штаба «Калгари»
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Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко пропустит предстоящий матч с «Коламбусом» по решению тренерского штаба, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин впервые в текущем сезоне останется вне заявки команды на матч.

За 25 игр текущего сезона 28-летний нападающий забил всего один гол, отдал восемь результативных передач и набрал девять очков. В последних девяти матчах Кузьменко не набрал ни одного очка. Его единственный гол был забит в победном матче «Калгари» со счётом 3:1 с «Чикаго Блэкхоукс» 15 октября.

Ранее Кузьменко раскритиковал свою игру за «Калгари» в текущем сезоне. Россиянин перешёл во «Флэймз» из «Ванкувера» в середине прошлого сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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