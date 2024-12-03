Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о поражении от «Металлурга»: не готовы сушить игру, мы не хотим так побеждать

Ларионов — о поражении от «Металлурга»: не готовы сушить игру, мы не хотим так побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (3:5), в котором нижегородская команда дважды вела в счёте, но не смогла удержать победный результат.

— Нас беспокоит, что дома статистика 4–10. Это катастрофически неприемлемо и недопустимо. Надо это корректировать, понять, почему при такой огромной поддержке болельщиков не можем довести до победы. Причём не засушивая игру. Сегодня не хватило концентрации.

— Как третий период повлиял на команду? Что случилось с игроками?
— Не хватило и концентрации, и фокуса. Пока мы не готовы в таких матчах сушить игру. Хоккей — это игра для зрителей, и мы не хотим так побеждать. Соперник делал свою работу. За ошибки, которые мы совершаем, мы получаем голы, которые не должны были пропускать. Быть может, это плохая взаимозаменяемость. При счёте 3:2 все знают, что делать. К сожалению, игра захлёстывает эмоциями и кто‑то упускает концентрацию, — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гончарук (Кагарлицкий) – 13:56 (5x5)     2:0 Абрамов (Гончарук, Кагарлицкий) – 29:26 (5x5)     2:1 Пресс (Джонсон) – 34:53 (5x3)     2:2 Зернов (Михайлис, Силантьев) – 38:25 (5x5)     3:2 Абрамов (Гончарук) – 49:32 (5x5)     3:3 Петунин (Паливко, Юров) – 51:58 (5x5)     3:4 Юров (Вовченко) – 54:36 (5x5)     3:5 Ерёменко (Петунин) – 59:52 (en)    
Материалы по теме
Видео
«Металлург» одержал волевую победу над «Торпедо» в гостевом матче с восемью голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android