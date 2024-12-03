Ларионов — о поражении от «Металлурга»: не готовы сушить игру, мы не хотим так побеждать

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (3:5), в котором нижегородская команда дважды вела в счёте, но не смогла удержать победный результат.
— Нас беспокоит, что дома статистика 4–10. Это катастрофически неприемлемо и недопустимо. Надо это корректировать, понять, почему при такой огромной поддержке болельщиков не можем довести до победы. Причём не засушивая игру. Сегодня не хватило концентрации.
— Как третий период повлиял на команду? Что случилось с игроками?
— Не хватило и концентрации, и фокуса. Пока мы не готовы в таких матчах сушить игру. Хоккей — это игра для зрителей, и мы не хотим так побеждать. Соперник делал свою работу. За ошибки, которые мы совершаем, мы получаем голы, которые не должны были пропускать. Быть может, это плохая взаимозаменяемость. При счёте 3:2 все знают, что делать. К сожалению, игра захлёстывает эмоциями и кто‑то упускает концентрацию, — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.
- 3 декабря 2024
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:25
-
22:10
-
22:10
-
21:49
-
21:19
-
21:10
-
21:03
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:00
-
19:50
-
19:30
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:25
-
16:55
-
16:20