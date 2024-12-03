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«Восемь глаз не заметили». Ларионов остался недоволен судейством матча с «Металлургом»

«Восемь глаз не заметили». Ларионов остался недоволен судейством матча с «Металлургом»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов остался недоволен действиями арбитров в матче с «Металлургом» (3:5). При счёте 2:0 в конце второго периода магнитогорцы получили двойной численный перевес. Сразу после вбрасывания игрок магнитогорской команды толкнул центрального нападающего «Торпедо», отчего тот упал на лёд и потерял позицию. Через пару секунд Робин Пресс забил первый гол «Металлурга».

«Соперника с победой, наших ребят с неплохой игрой, но этого недостаточно, чтобы победить. Нужно это быстрее пережить и двигаться дальше. Мы должны быть готовы ментально, не физически, а именно ментально. Этого аспекта не хватило.

– Где произошёл надлом?
– Удаления в конце второго периода дали сопернику глоток воздуха. Это был переломный момент.

– Меньшинство у «Торпедо» «4 на 5» было нормальное, а «3 на 5» не получилось. С чем связываете?
– Там была блокировка игрока, а восемь глаз не заметили этого. То ли задержка, то ли столкновение. Дали сопернику продвинуться и забросить шайбу, — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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