Разин — о победе над «Торпедо»: мы с середины второго периода играли лучше

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (5:3), в котором магнитогорская команда проигрывала со счётом 0:2 до 35-й минуты встречи.

— Вы нарушили золотую примету «Металлурга» — обыграли «Торпедо»…

— Это разве примета? Тогда просто была аномальная игра.

— Третий период вышел как отдельный матч?

— Повторюсь, мы с середины второго периода играли лучше, создавали больше моментов. Большие вопросы, почему отменили второй гол. Но это не в моей компетенции.

— После одного из недавних матчей вы говорили, что тяжело играть против команд, которые вяжут. Сегодня душа радовалась, что получился атакующий хоккей с обилием голов?

— Мы изначально играли от обороны. В средней линии играли от защиты, а в чужой — с давлением, — цитирует Разина пресс-служба нижегородского клуба.