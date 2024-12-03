Разин — о победе над «Торпедо»: мы с середины второго периода играли лучше

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (5:3), в котором магнитогорская команда проигрывала со счётом 0:2 до 35-й минуты встречи.
— Вы нарушили золотую примету «Металлурга» — обыграли «Торпедо»…
— Это разве примета? Тогда просто была аномальная игра.
— Третий период вышел как отдельный матч?
— Повторюсь, мы с середины второго периода играли лучше, создавали больше моментов. Большие вопросы, почему отменили второй гол. Но это не в моей компетенции.
— После одного из недавних матчей вы говорили, что тяжело играть против команд, которые вяжут. Сегодня душа радовалась, что получился атакующий хоккей с обилием голов?
— Мы изначально играли от обороны. В средней линии играли от защиты, а в чужой — с давлением, — цитирует Разина пресс-служба нижегородского клуба.
- 3 декабря 2024
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:25
-
22:10
-
22:10
-
21:49
-
21:19
-
21:10
-
21:03
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:00
-
19:50
-
19:30
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:25
-
16:55
-
16:20