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Разин — о победе над «Торпедо»: мы с середины второго периода играли лучше

Разин — о победе над «Торпедо»: мы с середины второго периода играли лучше
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (5:3), в котором магнитогорская команда проигрывала со счётом 0:2 до 35-й минуты встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гончарук (Кагарлицкий) – 13:56 (5x5)     2:0 Абрамов (Гончарук, Кагарлицкий) – 29:26 (5x5)     2:1 Пресс (Джонсон) – 34:53 (5x3)     2:2 Зернов (Михайлис, Силантьев) – 38:25 (5x5)     3:2 Абрамов (Гончарук) – 49:32 (5x5)     3:3 Петунин (Паливко, Юров) – 51:58 (5x5)     3:4 Юров (Вовченко) – 54:36 (5x5)     3:5 Ерёменко (Петунин) – 59:52 (en)    

— Вы нарушили золотую примету «Металлурга» — обыграли «Торпедо»…
— Это разве примета? Тогда просто была аномальная игра.

— Третий период вышел как отдельный матч?
— Повторюсь, мы с середины второго периода играли лучше, создавали больше моментов. Большие вопросы, почему отменили второй гол. Но это не в моей компетенции.

— После одного из недавних матчей вы говорили, что тяжело играть против команд, которые вяжут. Сегодня душа радовалась, что получился атакующий хоккей с обилием голов?
— Мы изначально играли от обороны. В средней линии играли от защиты, а в чужой — с давлением, — цитирует Разина пресс-служба нижегородского клуба.

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