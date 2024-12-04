Александр Овечкин похудел на 15 кг перед стартом текущего сезона — RG

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сбросил 15 кг во время подготовки к сезону-2024/2025 Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает RG.

По информации источника, 39‑летнему форварду во время летней предсезонной подготовки удалось похудеть со 117 до 102 кг. Отмечается, что это на шесть кг меньше, чем привычный вес Овечкина, который указан на сайте НХЛ.

Сообщается, что после возвращения из отпуска Овечкин, весивший 117 кг, проконсультировался с диетологами. Позже хоккеист привёз в Вашингтон тренера по физподготовке Павла Бурлаченко, который и подготовил его к сезону.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 18 матчей, в которых заработал 25 (15+10) результативных баллов. На данный момент капитан «Кэпиталз» не может принимать участия в матчах НХЛ из-за перелома ноги.

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Главные рекорды Александра Овечкина: