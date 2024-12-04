Евгений Малкин прервал безголевую серию из 10 матчей в НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает на своей площадке «Флориду Пантерз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт 2:1 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пикеринг (Лизотт) – 09:20 2:0 Малкин (Томасино, О'Коннор) – 10:32 2:1 Ткачук (Барков, Куликов) – 17:24 3:1 Летанг (Грызлик, Лизотт) – 26:54
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил вторую шайбу своей команды в этом матче. Россиянин прервал безголевую серию, которая насчитывала 10 игр.
В текущем сезоне Евгений Малкин провёл 27 матчей, забил шесть голов и записал на свой счёт 17 результативных передач.
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