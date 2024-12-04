Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин прервал безголевую серию из 10 матчей в НХЛ

Евгений Малкин прервал безголевую серию из 10 матчей в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает на своей площадке «Флориду Пантерз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пикеринг (Лизотт) – 09:20     2:0 Малкин (Томасино, О'Коннор) – 10:32     2:1 Ткачук (Барков, Куликов) – 17:24     3:1 Летанг (Грызлик, Лизотт) – 26:54    

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил вторую шайбу своей команды в этом матче. Россиянин прервал безголевую серию, которая насчитывала 10 игр.

В текущем сезоне Евгений Малкин провёл 27 матчей, забил шесть голов и записал на свой счёт 17 результативных передач.

Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Капризов разрывает НХЛ, а среди вратарей смена лидера!
Расклад по всем русским в Америке. Капризов разрывает НХЛ, а среди вратарей смена лидера!

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android