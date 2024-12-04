Александр Георгиев был заменён после четырёх пропущенных шайб по итогам первого периода

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев был заменён после первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», который в эти минуты проходит в Баффало на арене «Кибэнк-центр».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 4:1 в пользу хозяев. В первом периоде встречи Георгиев пропустил четыре шайбы и сделал четыре сейва. Отметим, что россиянин в четвёртый раз по ходу сезона досрочно заканчивает матч.

На счету Георгиева без учёта сегодняшней встречи в этом сезоне 16 матчей, в которых он одержал семь побед. Кроме того, у россиянина ни одного «сухого» матча и 3,31 пропущенная шайба в среднем за игру.

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