Александр Георгиев был заменён после четырёх пропущенных шайб по итогам первого периода
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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев был заменён после первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», который в эти минуты проходит в Баффало на арене «Кибэнк-центр».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Томпсон (Клифтон, Так) – 03:22 2:0 Томпсон (Цукер, Байрэм) – 06:39 3:0 Петерка (Бенсон, Козенс) – 06:50 4:0 Маленстин (Обе-Кюбель) – 11:49 4:1 Маккиннон – 22:24 4:2 Кивиранта (де Хаан, О'Коннор) – 41:19 4:3 О'Коннор – 44:30
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 4:1 в пользу хозяев. В первом периоде встречи Георгиев пропустил четыре шайбы и сделал четыре сейва. Отметим, что россиянин в четвёртый раз по ходу сезона досрочно заканчивает матч.
На счету Георгиева без учёта сегодняшней встречи в этом сезоне 16 матчей, в которых он одержал семь побед. Кроме того, у россиянина ни одного «сухого» матча и 3,31 пропущенная шайба в среднем за игру.
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