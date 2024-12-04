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Никита Задоров мощным щелчком забил за «Бостон» в матче с «Детройтом»

Никита Задоров мощным щелчком забил за «Бостон» в матче с «Детройтом»
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимает на своей площадке «Детройт Ред Уингз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после второго периода, счёт 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
1 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Эдвинссон) – 07:31     1:1 Задоров (Маршан) – 09:15     1:2 Рэймонд – 41:19    

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров восстановил равенство во встрече, забросив шайбу в ворота соперника мощным щелчком с передачи Брэда Маршана.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Никита Задоров провёл 27 матчей, забил два гола и записал на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+3».

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