Никита Задоров мощным щелчком забил за «Бостон» в матче с «Детройтом»
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимает на своей площадке «Детройт Ред Уингз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после второго периода, счёт 1:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
1 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Эдвинссон) – 07:31 1:1 Задоров (Маршан) – 09:15 1:2 Рэймонд – 41:19
Российский защитник «Бостона» Никита Задоров восстановил равенство во встрече, забросив шайбу в ворота соперника мощным щелчком с передачи Брэда Маршана.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне Никита Задоров провёл 27 матчей, забил два гола и записал на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+3».
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