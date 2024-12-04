«Каролина» уступила «Сиэтлу». У Кочеткова 25 сейвов, Нечас набрал два очка

В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Сиэтл Кракен». Гости одержали победу со счётом 4:2.

Ворота «Каролины» в этой встрече защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил 25 из 29 бросков в створ своих ворот (86,21%). Чешский нападающий «Харрикейнз» Мартин Нечас набрал два очка, забив гол в большинстве и оформив результативный пас.

На 51-й минуте хозяева льда при счёте 2:2 забросили свою третью шайбу, но взятие ворот было отменено после тренерского челленджа и видеопросмотра. Через 46 секунд после этого «Сиэтл» забил победный гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.