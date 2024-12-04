Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Сиэтл Кракен, результат матча 4 декабря 2024, счет 2:4, НХЛ 2024-2025

«Каролина» уступила «Сиэтлу». У Кочеткова 25 сейвов, Нечас набрал два очка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Сиэтл Кракен». Гости одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Гурд, Бенирс) – 00:19     1:1 Робинсон (Нечас) – 04:56     1:2 Толванен (Бьёркстранд, Данн) – 25:56     2:2 Нечас (Ахо, Гостисбер) – 45:41 (pp)     2:3 Гурд (Шварц, Бенирс) – 50:48     2:4 Танев (Уинтертон) – 55:03    

Ворота «Каролины» в этой встрече защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил 25 из 29 бросков в створ своих ворот (86,21%). Чешский нападающий «Харрикейнз» Мартин Нечас набрал два очка, забив гол в большинстве и оформив результативный пас.

На 51-й минуте хозяева льда при счёте 2:2 забросили свою третью шайбу, но взятие ворот было отменено после тренерского челленджа и видеопросмотра. Через 46 секунд после этого «Сиэтл» забил победный гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Видео
«Я вернулся, ублюдки». Пётр Кочетков приступил к тренировкам с «Каролиной» после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android