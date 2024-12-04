25 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» набрать одно очко в матче с «Монреалем»
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В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 27:23 (pp) 1:1 Ли (Вальстрём, Добсон) – 38:55 2:1 Судзуки (Мэтисон, Кофилд) – 62:39
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провёл полный матч и отразил 25 из 27 бросков в створ своих ворот (92,59%).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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