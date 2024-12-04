25 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» набрать одно очко в матче с «Монреалем»

В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провёл полный матч и отразил 25 из 27 бросков в створ своих ворот (92,59%).

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