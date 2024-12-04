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«Вашингтон» уступил «Сан-Хосе», прервав серию из четырёх побед кряду без Овечкина

В ночь с 3 на 4 декабря в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли и Вильям Эклунд. Форвард Клим Костин результативными действиями не отметился.

За хозяев единственный гол забил Ник Дауд. Голевая передача на счету россиянина Ивана Мирошниченко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 7 декабря. «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 декабря.

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