«Колорадо» победил «Баффало», отыгравшись с 0:4. У Маккиннона — 3 очка, Георгиева заменили

В ночь с 3 на 4 декабря в американском Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.
В составе победителей голами отметились Натан Маккиннон (2+1), Йоэль Кивиранта, Логан О'Коннор (1+1) и Арттури Лехконен. Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев был заменён после первого периода матча, пропустив четыре шайбы. Нападающие гостей Никита Прищепов, Николай Коваленко и Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями.
За гостей шайбы забрасывали Тейдж Томпсон (дубль), Джон-Джейсон Петерка и Бек Маленстин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Баффало» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Виннипег Джетс» 6 декабря. «Колорадо» встретится на выезде с «Каролина Харрикейнз» также 6 декабря.
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