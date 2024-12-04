«Бостон» переиграл «Детройт» в овертайме, у Задорова гол и шесть минут штрафа

В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Заброшенной шайбой в составе «Бостона» отметился российский защитник Никита Задоров, который отличился на 10-й минуте, забив первый гол «Брюинз» в этой встрече. Также на его счету шесть штрафных минут — все они были получены во второй половине второго периода.