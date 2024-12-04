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Бостон Брюинз — Детройт Ред Уингз, результат матча 4 декабря 2024, счет 3:2 OT, НХЛ 2024-2025

«Бостон» переиграл «Детройт» в овертайме, у Задорова гол и шесть минут штрафа
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В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Эдвинссон) – 07:31     1:1 Задоров (Маршан) – 09:15     1:2 Рэймонд (Расмуссен, Эдвинссон) – 41:19     2:2 Бразо (Лорей, Фредерик) – 49:32 (pp)     3:2 Заха (Пастрняк) – 62:15    

Заброшенной шайбой в составе «Бостона» отметился российский защитник Никита Задоров, который отличился на 10-й минуте, забив первый гол «Брюинз» в этой встрече. Также на его счету шесть штрафных минут — все они были получены во второй половине второго периода.

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