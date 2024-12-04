Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить в овертайме «Флориду» без Бобровского

В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.