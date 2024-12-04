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Питтсбург Пингвинз — Флорида Пантерз, результат матча 4 декабря 2024, счет 5:4 OT, НХЛ 2024-2025

Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить в овертайме «Флориду» без Бобровского
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В ночь с 3 на 4 декабря мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пикеринг (Лизотт) – 09:20     2:0 Малкин (Томасино, О'Коннор) – 10:32     2:1 Ткачук (Барков, Куликов) – 17:24     3:1 Летанг (Грызлик, Лизотт) – 26:54     4:1 Петтерссон (Кросби, Ракелль) – 43:45     4:2 Беннетт (Боквист, Ткачук) – 46:55     4:3 Боквист (Ткачук, Боквист) – 48:58     4:4 Ткачук (Экблад) – 51:27 (pp)     5:4 Раст (Малкин) – 61:31    
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