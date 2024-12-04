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Нечас и Маккиннон опередили Капризова и вырвались в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

Нечас и Маккиннон опередили Капризова и вырвались в лидеры гонки бомбардиров НХЛ
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Чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас отличился голом и результативной передачей по ходу матча с «Сиэтл Кракен», который недавно завершился. Игра осталась за «Сиэтлом», который добыл победу с итоговым счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Гурд, Бенирс) – 00:19     1:1 Робинсон (Нечас) – 04:56     1:2 Толванен (Бьёркстранд, Данн) – 25:56     2:2 Нечас (Ахо, Гостисбер) – 45:43 (pp)     2:3 Гурд (Шварц, Бенирс) – 50:48     2:4 Танев (Уинтертон, Монтур) – 55:03    

Благодаря данным очкам Нечас вышел на первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе чешского форварда теперь 39 очков (13 голов + 26 результативных передач). Столько же очков (9+30) у канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. 38 (15+23) очков набрал российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Кирилл занимал первую строчку, но Мартин его обогнал.

Далее в списке идёт Джек Айкел, выступающий за «Вегас Голден Найтс», у которого 36 (8+28) очков.

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