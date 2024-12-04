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Нечас и Маккиннон опередили Капризова и вырвались в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

Чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас отличился голом и результативной передачей по ходу матча с «Сиэтл Кракен», который недавно завершился. Игра осталась за «Сиэтлом», который добыл победу с итоговым счётом 4:2.

Благодаря данным очкам Нечас вышел на первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе чешского форварда теперь 39 очков (13 голов + 26 результативных передач). Столько же очков (9+30) у канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. 38 (15+23) очков набрал российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Кирилл занимал первую строчку, но Мартин его обогнал.

Далее в списке идёт Джек Айкел, выступающий за «Вегас Голден Найтс», у которого 36 (8+28) очков.

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