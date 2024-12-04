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Миннесота Уайлд — Ванкувер Кэнакс, результат матча 4 декабря 2024, счёт 3:2 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Победная шайба Капризова помогла «Миннесоте» в овертайме обыграть «Ванкувер»
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В ночь с 3 на 4 декабря в американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Петтерссон, Гарланд) – 08:37 (pp)     1:1 Годро (Фолиньо, Фэйбер) – 27:56     1:2 Дебраск (Петтерссон, Суси) – 39:18     2:2 Миддлтон – 41:43     3:2 Капризов (Росси) – 64:36    

В составе победителей голами отличились Фредерик Годро, Джейкоб Миддлтон, а также российский нападающий Кирилл Капризов. Его партнёры по команде Марат Хуснутдинов и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

За гостей шайбы забросили Куинн Хьюз и Джейк Дебраск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» встретится в гостях с «Анахайм Дакс» 7 декабря. «Ванкувер» сыграет на домашнем льду с «Коламбус Блю Джекетс» также 7 декабря.

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