Победная шайба Капризова помогла «Миннесоте» в овертайме обыграть «Ванкувер»

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В ночь с 3 на 4 декабря в американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отличились Фредерик Годро, Джейкоб Миддлтон, а также российский нападающий Кирилл Капризов. Его партнёры по команде Марат Хуснутдинов и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

За гостей шайбы забросили Куинн Хьюз и Джейк Дебраск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» встретится в гостях с «Анахайм Дакс» 7 декабря. «Ванкувер» сыграет на домашнем льду с «Коламбус Блю Джекетс» также 7 декабря.

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