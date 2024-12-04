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Виннипег Джетс — Сент-Луис Блюз, результат матча 4 декабря 2024, счёт 1:4, регулярный чемпионат НХЛ

«Виннипег» проиграл в четвёртый раз подряд и уступил «Миннесоте» лидерство на Западе
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В ночь с 3 на 4 декабря в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Шенн, Броберг) – 38:04     0:2 Холлоуэй (Томас, Перунович) – 38:43     0:3 Кайру (Холлоуэй, Перунович) – 46:38     1:3 Шайфли (Пионк, Моррисси) – 55:45     1:4 Томас (Факса, Саад) – 56:21    

В составе победителей шайбами отличились Джордан Кайру (дубль), Дилан Холлоуэй и Роберт Томас. Нападающий Алексей Торопченко завершил встречу без голевых действий.

За хозяев единственный гол забил Марк Шайфли. Форвард Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, «Виннипег» после 26 матчей находится на втором месте в Западной конференции, набрав 36 очков. Канадская команда уступает лидерство лишь «Миннесоте», на счету которой 38 очков в 25 играх. «Сент-Луис» располагается на 10-й строчке Запада, имея в активе 26 очков.

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