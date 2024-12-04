Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Виннипег» проиграл в четвёртый раз подряд и уступил «Миннесоте» лидерство на Западе

В ночь с 3 на 4 декабря в канадском Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей шайбами отличились Джордан Кайру (дубль), Дилан Холлоуэй и Роберт Томас. Нападающий Алексей Торопченко завершил встречу без голевых действий.

За хозяев единственный гол забил Марк Шайфли. Форвард Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, «Виннипег» после 26 матчей находится на втором месте в Западной конференции, набрав 36 очков. Канадская команда уступает лидерство лишь «Миннесоте», на счету которой 38 очков в 25 играх. «Сент-Луис» располагается на 10-й строчке Запада, имея в активе 26 очков.

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2023/24: