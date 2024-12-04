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Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ, сравнявшись с Нечасом и Маккинноном

Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ, сравнявшись с Нечасом и Маккинноном
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился победным голом по ходу матча с «Ванкувер Кэнакс», который недавно завершился. Игра осталась за «Миннесотой», добывшей победу в овертайме с итоговым счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Петтерссон, Гарланд) – 08:37 (pp)     1:1 Годро (Фолиньо, Фэйбер) – 27:56     1:2 Дебраск (Петтерссон, Суси) – 39:18     2:2 Миддлтон – 41:43     3:2 Капризов (Росси) – 64:36    

Благодаря данным очкам Капризов вышел на первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 39 очков (16 голов + 23 результативные передачи). Столько же очков набрали чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (13 голов + 26 голевых передач) и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого девять шайб и 30 результативных передач. Теперь все трое делят первую строчку.

Далее в списке идёт Джек Айкел, выступающий за «Вегас Голден Найтс», у которого 36 (8+28) очков.

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