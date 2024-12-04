Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ, сравнявшись с Нечасом и Маккинноном

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился победным голом по ходу матча с «Ванкувер Кэнакс», который недавно завершился. Игра осталась за «Миннесотой», добывшей победу в овертайме с итоговым счётом 3:2.
Благодаря данным очкам Капризов вышел на первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 39 очков (16 голов + 23 результативные передачи). Столько же очков набрали чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (13 голов + 26 голевых передач) и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого девять шайб и 30 результативных передач. Теперь все трое делят первую строчку.
Далее в списке идёт Джек Айкел, выступающий за «Вегас Голден Найтс», у которого 36 (8+28) очков.
Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик:
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