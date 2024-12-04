Евгений Малкин повторил редкое достижение Овечкина, Ягра и Кросби в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национально хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ). Таким образом, россиянин стал третьим действующим игроком НХЛ, которому удалось забить 150 вратарям.
Первое место по этому показателю занимают Яромир Ягр, доигрывающий в чемпионате Чехии, и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Они забивали 178 вратарям. Ещё одним действующим игроком лиги, которому покорялось данное достижение, является одноклубник Малкина — Сидни Кросби (150).
Отметим, ворота «Флориды» защищал Спенсер Найт.
В текущем сезоне Евгений Малкин провёл 27 матчей, забил шесть голов и записал на свой счёт 18 результативных передач.
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»:
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