НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 декабря
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Сегодня, 4 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пикеринг (Лизотт) – 09:20 2:0 Малкин (Томасино, О'Коннор) – 10:32 2:1 Ткачук (Барков, Куликов) – 17:24 3:1 Летанг (Грызлик, Лизотт) – 26:54 4:1 Петтерссон (Кросби, Ракелль) – 43:45 4:2 Беннетт (Боквист, Ткачук) – 46:55 4:3 Боквист (Ткачук, Боквист) – 48:58 4:4 Ткачук (Экблад) – 51:27 (pp) 5:4 Раст (Малкин) – 61:31
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 27:23 (pp) 1:1 Ли (Вальстрём, Добсон) – 38:55 2:1 Судзуки (Мэтисон, Кофилд) – 62:39
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Гурд, Бенирс) – 00:19 1:1 Робинсон (Нечас) – 04:56 1:2 Толванен (Бьёркстранд, Данн) – 25:56 2:2 Нечас (Ахо, Гостисбер) – 45:43 (pp) 2:3 Гурд (Шварц, Бенирс) – 50:48 2:4 Танев (Уинтертон, Монтур) – 55:03
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Эдвинссон) – 07:31 1:1 Задоров (Маршан) – 09:15 1:2 Рэймонд (Расмуссен, Эдвинссон) – 41:19 2:2 Бразо (Лорей, Фредерик) – 49:32 (pp) 3:2 Заха (Пастрняк) – 62:15
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли – 19:00 1:1 Дауд (Фехервари, Мирошниченко) – 33:02 1:2 Эклунд (Гранлунд, Селебрини) – 60:39 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Томпсон (Клифтон, Так) – 03:22 2:0 Томпсон (Цукер, Байрэм) – 06:39 3:0 Петерка (Бенсон, Козенс) – 06:50 4:0 Маленстин (Обе-Кюбель) – 11:49 4:1 Маккиннон – 22:24 4:2 Кивиранта (де Хаан, О'Коннор) – 41:19 4:3 О'Коннор (Жирар) – 44:30 4:4 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 47:39 4:5 Лехконен (де Хаан, Маккиннон) – 55:38
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Шенн, Броберг) – 38:04 0:2 Холлоуэй (Томас, Перунович) – 38:43 0:3 Кайру (Холлоуэй, Перунович) – 46:38 1:3 Шайфли (Пионк, Моррисси) – 55:45 1:4 Томас (Факса, Саад) – 56:21
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Петтерссон, Гарланд) – 08:37 (pp) 1:1 Годро (Фолиньо, Фэйбер) – 27:56 1:2 Дебраск (Петтерссон, Суси) – 39:18 2:2 Миддлтон – 41:43 3:2 Капризов (Росси) – 64:36
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Андерссон (Баклунд, Кадри) – 30:14 (pp) 2:0 Баль (Уигар, Юбердо) – 57:53 (pp) 3:0 Шарангович (Баклунд, Коулман) – 59:40
Одна встреча продолжается в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
1 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Барбашёв – 10:47
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 36 очков после 25 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Миннесота Уайлд» с 38 очками после 25 матчей.
Регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.
Комментарии
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