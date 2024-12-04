Капризов забил в овертайме, «Байер» выбил «Баварию» из Кубка Германии. Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме матча НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» и вывел клуб в единоличные лидеры Западной конференции, леверкузенский «Байер» обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышел в четвертьфинал турнира, «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграл «Сан-Хосе Шаркс», прервав серию из четырёх побед в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».