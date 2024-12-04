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4 декабря главные новости спорта, трансферы, результаты футбола, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, лыжи, Кирилл Капризов

Капризов забил в овертайме, «Байер» выбил «Баварию» из Кубка Германии. Главное к утру
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме матча НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» и вывел клуб в единоличные лидеры Западной конференции, леверкузенский «Байер» обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышел в четвертьфинал турнира, «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграл «Сан-Хосе Шаркс», прервав серию из четырёх побед в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Победная шайба Капризова помогла «Миннесоте» в овертайме обыграть «Ванкувер».
  2. «Байер» победил «Баварию» в 1/8 финала Кубка Германии.
  3. «Вашингтон» уступил «Сан-Хосе», прервав серию из четырёх побед без Овечкина.
  4. «Барселона» в гостях разгромила «Мальорку» в матче 19-го тура Ла Лиги.
  5. Дубль Барабанова принёс «Ак Барсу» волевую победу над московским «Динамо».
  6. Екатерина Смирнова выиграла масс-старт 20 км свободным стилем на втором этапе Кубка России.
  7. Команда Дёмина разгромно проиграла в NCAA, Егор смазал все 10 бросков с игры.
  8. Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ, сравнявшись с Нечасом и Маккинноном.
  9. 38-летний Нойер получил первую красную карточку в карьере.
  10. «Металлург» одержал волевую победу над «Торпедо» в гостевом матче с восемью голами.
  11. В Самаре будет создана новая баскетбольная команда по инициативе правительства области.
  12. «Колорадо» победил «Баффало», отыгравшись с 0:4. У Маккиннона — три очка, Георгиева заменили.
  13. Винисиус хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии — журналист Молина.
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