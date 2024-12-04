Капризов забил в овертайме, «Байер» выбил «Баварию» из Кубка Германии. Главное к утру
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме матча НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» и вывел клуб в единоличные лидеры Западной конференции, леверкузенский «Байер» обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышел в четвертьфинал турнира, «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграл «Сан-Хосе Шаркс», прервав серию из четырёх побед в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Победная шайба Капризова помогла «Миннесоте» в овертайме обыграть «Ванкувер».
- «Байер» победил «Баварию» в 1/8 финала Кубка Германии.
- «Вашингтон» уступил «Сан-Хосе», прервав серию из четырёх побед без Овечкина.
- «Барселона» в гостях разгромила «Мальорку» в матче 19-го тура Ла Лиги.
- Дубль Барабанова принёс «Ак Барсу» волевую победу над московским «Динамо».
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