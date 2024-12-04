Евгений Малкин установил рекорд НХЛ по количеству передач в овертаймах

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин отдал 29-ю передачу в овертайме в своей карьере и побил рекорд НХЛ Патрика Кейна. По очкам в дополнительное время Евгений занимает чистое второе место в истории лиги, набрав 42 очка. Рекорд НХЛ по очкам в овертаймах принадлежит капитану «пингвинов» Сидни Кросби — 46.

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.