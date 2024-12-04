Шайба Барбашёва принесла «Вегасу» минимальную победу над «Эдмонтоном»

4 декабря на льду «Ти-Мобайл Арены» в Вегасе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева льда.

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На 11-й минуте первого периода Иван Барбашёв открыл счёт во встрече. Во второй и третьей 20-минутках команды обошлись без заброшенных шайб.

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл записал на свой счёт «сухой» матч.

«Эдмонтон Ойлерз» прервал свою трёхматчевую победную серию. «Вегас Голден Найтс» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтяники» с 28 очками в активе располагаются на восьмом месте в таблице Запада.