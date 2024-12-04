Капризов занимает первое место по очкам в равных составах в сезоне НХЛ, Барбашёв — второй

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги набрал 30 (13+17) очков в равных составах. По данному показателю форвард занимает первое место в НХЛ нынешнего сезона.

На второй строчке — Иван Барбашёв из «Вегас Голден Найтс». На его счету 27 (12+15) очков. На третьем месте — форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (26).

Напомним, Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда 39 (16+23) очков. Столько же набрали чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.